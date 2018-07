Giro-winnares Van Vleuten alweer op weg naar volgende koers

ANNECY - Annemiek van Vleuten won zondag de Giro, maar stapt morgenvroeg alweer op de fiets voor haar volgende wedstrijd.

En geen onbelangrijke, want het gaat om La Course in de Tour de France. Vorig jaar won ze dat evenement. De 35-jarige wielrenster uit Wageningen is niet heel blij met de timing. Ze zou graag wat meer tijd zien tussen deze twee mooie wedstrijden, zo laat ze via Twitter weten:

Sinds enkele jaren wordt La Course gehouden. De vrouwen rijden dan een deel van het parcours van de mannen in de Tour. Eerst gebeurde dat in Parijs, maar vorig jaar werden een bergetappe en een achtervolging gecombineerd en was Van Vleuten in beide onderdelen de beste. Dit jaar is het alleen een bergetappe met een afdaling vlak voor de finish in Le Grand Bornand.