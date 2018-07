Als je moet dan moet je, maar in Nijmegen ging het wel heel erg stinken

NIJMEGEN - Het was zondag opnieuw 'hartstikke druk' op de Vierdaagsefeesten, vertelt directeur Teddy Vrijmoet. Nadat eerder het record van de zaterdag werd verbroken, ging ook het record op de zondag eraan. 230.000 bezoekers vonden hun weg naar de Nijmeegse binnenstad.

Dat zijn er zo'n 15.000 meer dan vorig jaar. De organisatie heeft geen exacte cijfers, maar maakt een berekening met behulp van gegevens van de politie.

Eerder naar de stad

Volgens Vrijmoet komt het doordat er meer te doen is op de dag. Daar is dit jaar extra op ingezet, vertelt de directeur. Ook konden de wandelaars gisteren hun startbewijs ophalen. Aan de andere kant waren veel bezoekers na het vuurwerk weer snel weg, omdat ze kinderen bij zich hadden.

Wat ook meehelpt: het is al langere tijd mooi weer. 'Als het een maand regent gaan mensen op een zonnige dag eerder naar het strand dan naar de stad', weet Vrijmoet.

Dat warme weer heeft nog geen problemen opgeleverd, maar ongemakken zijn er wel. Feestgangers drinken door de warmte meer dan normaal en moeten dus ook vaker lozen.

Extra ronde met citronella

Na klachten van bewoners over een vieze lucht bij urinoirs en plaskruizen worden een aantal voorzieningen bijgeplaatst. De organisatie heeft ook meer hofjes afgesloten dan normaal, om wildplassers tegen te gaan. In totaal staan er nu 200 urinoirs en plaskruizen in de binnenstad.

De urinoirs worden extra schoongemaakt door schoonmaakbedrijf Dar. De schoonmakers doen een extra rondje met citronella, vertelt Vrijmoet. De urinoirs zelf worden vaker dan normaal gepoetst, door een team van de Vierdaagsefeesten. Door de droogte is ook het riool al een aantal keer verstopt geweest.

Vrijmoet is positief over de samenwerking met bewoners. 'Mensen zijn ook bereid om mee te denken over een oplossing. Dat vind ik ontzettend tof', vertelt de directeur van de Vierdaagsefeesten. 'Daardoor staat er bijvoorbeeld in de Gerard Noodtstraat een extra toiletwagen.'

