Duizenden euro's voor uitgezet gezin Andropov uit Culemborg

CULEMBORG - De crowdfundingsactie voor de Culemborgse familie Andropov heeft in korte tijd al ongeveer 5000 euro opgeleverd. De actie is bedoeld om het onlangs naar de Oekraïne uitgezette gezin financieel te ondersteunen.

Vrijwilligers, scholen en anderen om de familie heen startten op Uitgezet.nl een actie voor de familie Andropov en laten weten dat de helft van de beoogde 10.000 euro is toegezegd.

Geen vergunning

Maksim (14), Denis (10) en Arina (5) Andropov werden op 7 juli Nederland uitgezet. Met hun ouders zijn zij naar de Oekraïne gebracht, omdat hen uiteindelijk werd verteld dat zij geen verblijfsvergunning zullen krijgen. Het gezin woonde hier 17 jaar en procedeerde jaren om een verblijfsvergunning te krijgen.

Het gezin verbleef sindsdien op een zolder in een kerk in Kiev. Afgelopen weekend zijn ze naar een nieuw opvangadres gegaan. Ze hopen nog altijd terug te kunnen naar Nederland, maar beseffen dat die kans klein is.

'Nu hebben ze niets'

De initiatiefnemers van het platform Uitgezet.nl bieden vrijwilligers de mogelijkheid de familie te helpen. 'Het geld komt volledig ter beschikking van de familie. In Nederland hadden ze her en der baantjes voor hun inkomsten. Nu hebben ze niets. Ze waren in staat voor zichzelf te zorgen. Dat hebben wij van ze afgenomen. We willen ze nu helpen', zei initiatiefnemer Rikko Voorberg eerder tegen Omroep Gelderland.

