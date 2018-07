Het verdriet van de Vierdaagse: Saskia al uitgevallen voor de start

NIJMEGEN - Ze draagt een geel polsbandje met daarop het getal 40. Ze mag morgen langs de scanner. Maar ze gaat niet. Saskia Fokker (29) uit Veenendaal is al uitgevallen voordat ze de eerste stappen heeft gezet. Saskia heeft haar voet in het gips.

'Ik heb in januari bij mijn hobby moderne dans een blessure opgelopen', legt ze uit. 'Ik landde verkeerd.'

De dagen en weken erna had ze pijn, maar de mensen die er verstand van hebben dachten aan een kneuzing. 'Het komt wel goed, dacht ik.' En dus trainde ze. Saskia verbeet de pijn.

Richard van der Made sprak op Radio Gelderland met Saskia.

Twee weken geleden gingen de artsen in het Gelderse Vallei-ziekenhuis in Ede op de rem staan. Saskia: 'Ze hebben mijn voet in het gips gezet. En dat betekent dat ik niet mag starten. Bovendien maken ze morgen een mri van mijn voet. Als mijn ouders en zusje onderweg zijn, moet ik naar het ziekenhuis.'

Saskia moest heel hard huilen toen de artsen haar het slechte nieuws vertelden. 'Ik had geen keus. Maar als ze mijn linkervoet niet in het gips hadden gezet, was ik morgen gewoon gestart. En ik had 'm uitgelopen ook. Nou ja, dan volgend jaar maar.'

Ze zou voor de negende keer meedoen.

'Het is heel zuur'

Het kapsel in de voet is afgescheurd, zegt haar moeder Jannie (57). Ze is heel verdrietig dat haar dochter niet van de partij is, ze zouden samen de vier dagen wandelen. Maar verdriet is er ook bij zus Lisa (27) en vader Frits (60). 'Het is heel zuur', zegt Lisa. 'Mijn vader en ik lopen 50 kilometer en dus niet dezelfde afstanden zoals Saskia en en mijn moeder, maar we zoeken elkaar onderweg wel steeds op. Dat kan nu niet.'

Waarom heeft Saskia eigenlijk haar startbewijs opgehaald? 'Zo ben ik. Ik wilde het gevoel hebben. Van de spanning. Daarom ben ik hier morgenvroeg bij de start ook gewoon. Om bij mijn ouders en zus te zijn. En vrijdag ben ik er ook. Ik hoop op de Via Gladiola een klein stukje mee te kunnen lopen.'