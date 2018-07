Broei niet de oorzaak van brand bij afvalbedrijf Weurt

WEURT - De brand zaterdag bij afvalverwerker ARN in Weurt is niet ontstaan door broei. 'Dat kunnen we uitsluiten,' zegt algemeen directeur Gerard van Gorkum maandag.

Het vuur is ontstaan in een bak met droog grof huishoudelijk afval. Broei is het oplopen van de temperatuur in een bult plantaardig materiaal. Wat dan wel de oorzaak is, blijft onduidelijk.

Van Gorkum: 'Het zou mogelijk een stuk glas kunnen zijn geweest dat zonlicht heeft versterkt.' Ook smeulende barbecueresten zijn een optie.

Droog weer oorzaak uitbreiding brand

Het weer is vermoedelijk wel een factor geweest in de grote van de brand. Op zich was het vuur in de bak met grof huishoudelijk afval makkelijk onder controle te krijgen, maar vonken sprongen over op het naastgelegen talud.

Dat was kurkdroog door de hoge temperaturen en het gebrek aan regen de afgelopen periode. Dus moesten er twee branden worden bestreden. Hoewel de afvalverwerker zelf een blusinstallatie heeft, werd de hulp van de brandweer ingeschakeld. ARN is zo'n twee à drie uur bezig geweest met nablussen.

Geen overlast voor omwonenden

Volgens de afvalverwerker hebben omwonenden geen last gehad van de brand. Omdat er weinig wind stond zou de rook niet in de richting van bebouwing zijn gewaaid, maar recht omhoog zijn gegaan. Omwonenden zijn wel via een speciale app van ARN ingelicht over de brand, aldus de algemeen directeur.

