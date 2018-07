Geen grote schade door heidebrand Oldebroek: 'De heide wordt er meestal mooier van'

OLDEBROEK - De gevolgen van de grote heidebrand bij Oldebroek voor de natuur vallen mee. Dat zegt luitenant-kolonel Roland Schuurman, de commandant van het defensieterrein waar zondag de brand was.

Het vuur sloeg om zich heen op het Artillerie Schietkamp bij 't Harde en Oldebroek. Het gebied waar de brand woekerde bestaat uit heide, die naar verwachting over een half jaar alweer is hersteld. 'Sterker nog, de heide wordt er over het algemeen mooier van,' vertelt Schuurman maandagochtend op Radio Gelderland.

Aanvankelijk meldde de brandweer dat de heidebrand was ontstaan door schietoefeningen op het terrein. Maar zondag is niet geoefend, stelt Defensie. Het kan niet worden uitgesloten dat de brand is ontstaan door munitieresten van eerdere oefeningen. Een andere mogelijke oorzaak is dat onbevoegden op het terrein de brand hebben veroorzaakt. Maar er is ook een kans dat de oorzaak nooit wordt achterhaald.

Elke ochtend overleg

De brand is ook geen aanleiding voor Defensie om de schietoefeningen op het terrein op te schorten. Wel wordt er rekening gehouden met het droge weer, maar dat gebeurt altijd als het droog is.

Zo wordt iedere ochtend besproken welke oefeningen die dag mogelijk zijn en welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden om de gevolgen van een oefening te beperken.

