Bordje voorkomt dat slechtzienden de bus missen

EDE - Een bordje voor slechtzienden om de goede bus te laten stoppen. Een heel eenvoudig idee, maar je moet er maar op komen.

Yvonne van Geel uit Ede heeft het bordje bedacht. Ze is slechtziend en kan niet zien of de juiste bus aankomt. Dan is het lastig om op het goede moment naar voren te stappen en je hand op te steken. Dan rijdt er ook wel eens een buschauffeur door.

Een bordje met nummers kan dat voorkomen. Op die manier kan iemand die slechtziend is toch de juiste bus aanhouden.

10.000 euro

Er zijn zo'n honderd bordjes verkocht en nu is van Geel in de running voor de Gouden Venus van Milo. Dit is een prijs voor de meest inspirerende Nederlander met een beperking die iets goeds doet voor de samenleving.

Met het buslijnbordje zou Van Geel 10.000 euro kunnen winnen om in te zetten voor haar idee. Op de genomineerden kan door iedereen gestemd worden. De Edese hoopt op 23 september de prijs in de wacht te slepen