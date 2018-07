Marsleider Vierdaagse geïrriteerd over niet-werkende app

NIJMEGEN - Marsleider Henny Sackers van de Vierdaagse baalt stevig dat de officiële app een dag voor de start van het wandelevenement nog niet werkt.

In aanloop naar de Vierdaagse van dit jaar besloot de organisatie één app te ontwikkelen voor zowel wandelaars als volgers. Zo kunnen lopers met vrienden en familie delen waar ze zijn.

Gisteren maakte de organisatie op Facebook bekend dat de ontwikkeling van de app voor mensen met een iPhone langer duurt dan gedacht. Android-gebruikers klagen dat de app niet goed werkt.

'Het heeft te maken met afspraken die niet worden nagekomen door bedrijven die je daar voor inhuurt', vertelt Sackers op Radio Gelderland. 'Ik erger me daar groen en geel aan. Dat heeft weinig zin, maar er wordt hard gewerkt om te kijken of we het opgelost kunnen krijgen.' De organisatie heeft excuses gemaakt voor

Indringende woorden

Op sociale media klinkt veel kritiek op de organisatie over de falende app. Sackers heeft zich er ook boos over gemaakt, vertelt hij. 'Er zijn wel wat indringende woorden gebruikt.' De marsleider hoopt dat het vandaag goedkomt, maar kan dat niet garanderen. 'Het is een technisch verhaal van systemen die aan elkaar geknoopt moeten worden.'

Voor Henny Sackers is het zijn eerste Vierdaagse als marsleider. Als deelnemer deed hij al 25 keer mee aan het wandelevenement. Vandaag gaat hij onder meer naar een herdenking van Canadese militairen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn ook Canadese Vierdaagsewandelaars bij aanwezig.

