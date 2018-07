'Bruls rot op': protest voorafgaand aan vuurwerk in Nijmegen

NIJMEGEN - Vlak voor het traditionele Vierdaagsevuurwerk bij de Waalkade in Nijmegen werd zondagavond op de Waalbrug met een groot spandoek uitgehaald naar burgemeester Hubert Bruls. 'Bruls rot op', stond erop.

Volgens voorzitter Jeroen Rengers van de officiële supportersvereniging van NEC was dit het werk van een groep fanatieke supporters van de Nijmeegse voetbalclub.

Sluiting café Heideroosje

De actie houdt mogelijk verband met de sluiting van café Heideroosje door Bruls. Aanleiding is een politie-inval twee maanden geleden rond de play-off-wedstrijd Emmen-NEC, toen het café vol NEC-fans zat. Er werd bij zeven bezoekers cocaïne gevonden. Volgens de gemeente was het niet de eerste keer dat er overlast was op een dag dat NEC speelde.

Waal in Vlammen

Het evenement Waal in Vlammen is een vast onderdeel van de Vierdaagsefeesten. De show duurde ruim een kwartier. Rondom de Waal stonden duizenden mensen toe te kijken naar het vuurwerk.

Volgens de organisatie werd er milieuvriendelijk vuurwerk afgestoken. 'Om te voorkomen dat de lucht vervuild wordt met fijnstof en dat zware metalen terechtkomen in de bodem en het water.'

