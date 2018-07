4-jarig meisje op fiets bekogeld met stenen in 't Harde, vader zoekt dader

Foto via RTV Nunspeet

HET HARDE - Een 4-jarig meisje uit ‘t Harde is zaterdag door een jongen bekogeld met stenen. Het meisje was een rondje aan het fietsen met haar broer op de Heidezoom, waar ze woont.

De stenengooier, vermoedelijk een jongen van zo’n 10 jaar oud, zorgde ervoor dat het meisje viel en verwondingen aan haar gezicht en schouder opliep.

Na zijn actie rende de jongen snel het bos in. Hij droeg een zwart shirt, een groene broek en had donker haar. De vader van het meisje zegt graag te willen achterhalen wie hij is, om een hartig woordje met hem en zijn ouders te spreken.