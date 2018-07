Blushelikopter Defensie naar heidebrand

OLDEBROEK - Voor de grote heidebrand op het terrein van Defensie bij Oldebroek heeft de brandweer de hulp ingeroepen van de Luchtmacht.

Het leger zet daarvoor een Chinook in, het grootste type helikopter van Defensie. Onder de helikopter hangt een bambi bucket, een waterzak.

Om geen tijd te verliezen wordt de zak zo dicht mogelijk bij de brandhaard gevuld met water, is te lezen op de website van Defensie. Dat kan overal zijn, zelfs in een zwembad. Voorwaarde is wel dat het minimaal twee meter diep is. Het Veluwemeer is om die reden minder geschikt.

Een bambi bucket onder een Cougar-helikopter - Foto: Defensie (tekst gaat verder onder de foto)

In zo'n zak onder een Chinook kan 10.000 liter water. Defensie kan ook een zak onder een Cougar-transporthelikopter hangen, maar daar kan 'maar' 2500 liter water in.

Onder de mand zit een soort douchekop. Daarmee wordt voorkomen dat het water in een keer uit de mand valt en kan een groter gebied worden bestreken.

Vliegtuigjes

Tijdens de grote brand in 2014 in Nationaal Park De Hoge Veluwe werden twee Chinooks ingezet. Defensie oefent ook regelmatig in onze provincie met de inzet van blushelikopters.

Behalve de blushelikopter van Defensie wordt ook een blushelikopter van de brandweer ingezet. Ook vliegt er een vliegtuigje van de brandweer Noord- en Oost-Gelderland boven het gebied om de situatie te monitoren.

