Heidebrand bij Oldebroek geblust, oorzaak nog onbekend

De brand werd rond 16.45 uur ontdekt door een vliegtuigje van de veiligheidsregio dat vanwege de droogte controlevluchten doet. Twaalf brandweerauto's en een peloton van de defensiebrandweer bestreden het vuur. Tegen 20.00 uur was de brand onder controle.

Daarna werden de laatste vuurhaarden geblust, onder meer met een Chinook-helikopter van de luchtmacht. Er werd tien keer water gedropt uit een zak waar maximaal 10.000 liter in kan. Rond 22.45 uur keerde de Chinook terug naar vliegbasis Gilze-Rijen.

De Chinook in actie (de tekst loopt door onder de tweet):

Schieten niet de oorzaak

De oorzaak is nog niet bekend en zal waarschijnlijk ook niet bekend worden, meldt luitenant-kolonel Ronald Schuurman. Hij voegt er wel aan toe dat het regelmatig voorkomt dat mensen zich niks aantrekken van de verbodsborden en toch het terrein opgaan.

Luitenant-kolonel Ronald Schuurman over de brand (de tekst loopt door onder de video):

Een woordvoerder van de veiligheidsregio zei aanvankelijk dat de brand veroorzaakt was door een schietoefening, maar het blijkt dat zo'n oefening er op zondag niet is. Het kan zijn dat er nog munitie lag van een eerdere oefening, zegt de woordvoerder.

De veiligheidsregio op Twitter (de tekst loopt door onder de tweet):

Beelden vanaf de grond (de tekst loopt door onder de video):

Een woordvoerster van de gemeente Oldebroek meldt desgevraagd dat de burgemeester op de hoogte is gehouden van de ontwikkelingen. Die zag geen aanleiding bewoners te informeren, omdat ze geen gevaar liepen.

Te fors voor defensiebrandweer

Normaal gesproken kan defensie een brand op het terrein zelf blussen, maar het vuur is nu over zo'n groot gebied verspreid dat de hulp van de reguliere brandweer is ingeroepen.

De brand was van veraf te zien (de tekst loopt door onder de tweets):

De toegangswegen naar het defensieterrein werden afgesloten. Foto: Omroep Gelderland (de tekst loopt door onder de foto)

Heidebranden door oefeningen

Er zijn vaker heidebranden op het defensieterrein, vaak het gevolg van oefeningen. Maart vorig jaar ging een stuk heide van 300 bij 500 meter verloren door een mislukte raketproef van studenten van TU Delft.

