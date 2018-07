'Een droom wordt werkelijkheid', zegt Annemiek van Vleuten na Giro-winst

'Ik heb hier zo hard naartoe geleefd en dat het dan werkelijkheid wordt, is heel bijzonder', zegt de 35-jarige Wageningse. 'En dan vandaag nog met extra glans de Giro afsluiten, ja geweldig!'

Met extra glans inderdaad; ze won ook nog eens de slotrit. 'Het was niet het plan, maar ik kende de afdaling', vertelt Van Vleuten.

Ze legt uit: 'We hebben de etappe verkend en ik wist dat het een technische afdaling was. En ik dacht: als er een paar meiden voor de etappeoverwinning gaan en kamikaze naar beneden gaan, dan zou het mij misschien onder druk zetten. Het is gewoon veiliger om alleen naar beneden te gaan. Dus het was eigenlijk: de aanval is de beste verdediging-tactiek. Maar het ging hard en ik dacht: als ik deze etappe kan winnen, wil ik 'm ook niet uit mijn handen laten glippen.'

Valt er nog wat te dromen? 'Zeker wel, ja. Maar ik ga eerst even van deze genieten. Dit is een hele mooie.'

