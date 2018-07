iPhone-gebruikers kunnen Vierdaagse-app op hun buik schrijven

NIJMEGEN - De Nijmeegse Vierdaagse zit met de handen in het haar. In aanloop naar de 102e editie van de grote wandelmars besloot de organisatie één app te laten ontwikkelen voor zowel wandelaars als volgers. Zo kunnen zij hun vorderingen delen en zien waar familieleden of vrienden zich bevinden. Minder dan 48 uur voor de start van de Vierdaagse werkt de app echter niet voor iPhone-gebruikers.

De organisatie van de Vierdaagse laat zondag op Facebook weten dat de ontwikkeling van de app langer duurt dan gedacht. Apple-gebruikers, wiens telefoons gebruikmaken van het iOS-systeem. zijn daarvan de dupe. Op hun smartphones doet de Vierdaagse 2018-app het niet. Zondag ontdekten veel gebruikers dat zij de app niet konden activeren met het polsbandje dat ze ophaalden bij de organisatie.

'Wij vinden dit erg vervelend, onze excuses hiervoor', zegt de organisatie. Ze belooft iedereen op de hoogte te houden van de vorderingen in de laatste anderhalve dag die nog resteert tot de start. De vraag is of het in die beperkte tijd nog lukt de boel tóch werkend te krijgen.

Lage waardering

De Vierdaagse 2018-app is op dit moment de populairste sportgerelateerde app in de Google Play Store. In de mobiele app kunnen wandelaars laten zien waar ze lopen, de weersverwachtingen bekijken en bevriende wandelaars toevoegen. De waardering voor de app valt echter tegen. Zo'n 100 Android-gebruikers hebben beoordelingen achtergelaten en die liegen er niet om. Gemiddeld geven de gebruikers een waardering van 1,4 sterren op een schaal van 5.

Niet de eerste keer

Op sociale media is de kritiek ook niet van de lucht. Op het bericht dat de app nog niet werkt voor iPhone-bezitters regent het klachten. 'Gaan jullie ook nog wat doen aan alle bugs in de Androidversie? Die werkt voor geen meter', zegt Marina de Groot. 'De Android-app werkt nog helemaal niet goed!', voegt Wilma Elderson toe.

Volgens Ilse van de Laak is het niet de eerste keer dat de techniek de Vierdaagse in de steek laat. 'Is altijd nog dikke ellende geweest. Elk jaar last minute klaar en werkt nooit naar behoren...', laat ze weten. Mark Eichner vindt het onbegrijpelijk dat de Vierdaagse het niet tijdig voor elkaar gekregen heeft de app te laten werken. 'Schandalig! Met het verhogen van het inschrijfgeld heb ik geen probleem, maar dan verwacht ik wel meer kwaliteit', moppert hij.

