Superieure Annemiek van Vleuten wint Ronde van Italië

CIVIDALE DEL FRIULI - Wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen heeft de Giro Rosa op haar naam geschreven. In haar roze leiderstrui won ze zondag ook de laatste etappe. Het is de eerste keer dat Van Vleuten de Ronde van Italië voor vrouwen wint.

In laatste etappe over 120,3 kilometer van en naar Cividale del Friuli was lang een kopgroep weg. Maar die werd bijgehaald en op de slotklim ging Van Vleuten er solo vandoor.

Haar ploeg tweette trots (tekst gaat door onder de tweet):

Van Vleuten reed een zeer sterke Giro. Ze stond steeds voorin het klassement en sloeg vrijdag toe door met grote voorsprong de klimtijdrit te winnen. Ze had zo'n 2,5 minuut voorsprong op de nummer twee en veroverde toen het roze. Zaterdag deed ze er nog een schepje bovenop door een zware bergetappe te winnen. En ook zondag was ze dus de sterkste.

De 35-jarige Van Vleuten is de derde Nederlandse wielrenster die de Giro Rosa wint. Marianne Vos (drie keer) en Anna van der Breggen (twee keer) gingen haar voor. Van Vleuten werd vorig jaar derde.

