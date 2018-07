Uittocht Zwarte Cross begonnen, politie controleert op restalcohol

AALTEN - Het is al bijna net zo'n traditie als het festival zelf: de grote alcoholcontrole op de vertrekdag van de Zwarte Cross. Zoals elk jaar controleert de politie op maandagochtend bestuurders die van het festival komen. Ze mogen blazen bij café de Domme Aanleg aan de N313 bij Aalten.

De controle is geen verrassing, maar toch zijn er ieder jaar bestuurders die tegen de lamp lopen. Ze gaan 's avonds lang door met drinken en hebben nog te veel alcohol in hun bloed als ze in de ochtend achter het stuur kruipen.

Vorig jaar werden negentien bestuurders betrapt die te veel alcohol in hun bloed hadden. Vier van hen moesten hun rijbewijs inleveren.In 2016 was zelfs bij 26 bestuurders het alcoholpromillage nog te hoog. Ook toen werden er vier rijbewijzen ingenomen.

