Dit zijn de zes jongste lopers van de Vierdaagse: 'Heel cool dat ik mee mag lopen'

Belle is officieel de jongste van de zes: zij werd geboren om 23.15 uur. Wandelen is zeker niet alleen iets voor oude mensen, vindt ze. 'Juist voor kinderen is het ook heel leuk. Je kan onderweg over van alles kletsen, je leert elkaar beter kennen en ziet heel veel nieuwe dingen onderweg. Ik vind het heel cool dat ik mee mag lopen.'

De zes jongste deelnemers maken deel uit van het #Vteam, een groep van honderd kinderen die voor het eerst meeloopt. Ze maken iedere dag reportages, vlogs en livestreams voor hun eigen sociale media zoals Snapchat en Instagram. Tegelijk doen ze dat voor verschillende kranten, radio en tv-zenders. Ook zijn hun belevenissen te volgen via de website van het #Vteam. Initiatiefnemer Tako Rietveld legt uit dat kinderen hiermee in de schijnwerpers komen te staan en hun verhaal kunnen vertellen.

Foto: Omroep Gelderland

Kinderen maken verschil

'Volwassenen praten meestal óver kinderen en veel te weinig mét ze', aldus Rietveld. Hij is ook nationaal kindercorrespondent. 'We laten zien dat kinderen veel meer in hum mars hebben dan de meeste grote mensen denken. Tijdens het lopen delen de kinderen hun verhalen, meningen en ideeën. Vooral over onderwerpen als vriendschap, vrede en vrijheid. Het #Vteam laat zien dat kinderen verschil maken.'

Zie ook: Vteam is klaar voor de Nijmeegse Vierdaagse