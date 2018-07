Unieke staking van medewerkers Vitens

ARNHEM - Medewerkers van waterbedrijf Vitens uit Arnhem, Zwolle, Leeuwarden en Utrecht gaan maandag voor het eerst in de geschiedenis een dag staken. Dat meldt vakbond FNV zondag.

Tijdens een protestlunch op de stoep van het hoofdkantoor in Zwolle laten naar verwachting 100 à 200 medewerkers zien dat hun grens is bereikt. Er wordt al meer dan een jaar onderhandeld over een nieuwe cao, tot nu toe tevergeefs.

'Mensen met arbeidsbeperking'

De cao van ongeveer 5000 medewerkers van de vijftien waterbedrijven en waterlaboratoria verliep op 1 juli 2017. De medewerkers eisen minimaal een loonsverhoging van 2,5% per jaar met terugwerkende kracht. ‘Maar waar de emmer vooral door overloopt bij de watermedewerkers, is het niet in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking in participatiebanen en het niet overal nakomen van alle bestaande salarisgaranties’, stelt bestuurder Linda Groen van FNV Publiek Belang.

'Drinkwater moet betaalbaar zijn'

Een woordvoerder van Vitens laat zondag weten dat het overleg wordt gevoerd door de overkoepelende Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWB). 'Die heeft op 6 juli nog geprobeerd om met de FNV aan tafel te komen. Dat is niet gelukt. Onze medewerkers verdienen een goede en evenwichtige cao, maar we zijn wel publieke sector. Het drinkwater moet betaalbaar zijn.'

Volgens Groen staat de FNV wel degelijk open voor overleg. 'Maar ruim 95 procent van onze leden heeft het loonbod van 1,5 tot 2% afgewezen. Daarom moeten we dus aan die 2,5% vasthouden.'

Overigens geeft de FNV-bestuurder aan dat bij calamiteiten altijd een monteur zal komen. 'Alleen bij reguliere werkzaamheden, bij bijvoorbeeld een watermeter, wordt de afspraak mogelijk niet nagekomen.'

Eerder voerden FNV-leden al ludieke acties, zoals spandoekacties, en boycotacties, waarbij een bijeenkomst werd geboycot.