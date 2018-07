Niet zo'n Vierdaagsefan? Dit is er deze week ook te doen in Gelderland

ARNHEM - Het lijkt wel alsof alles deze dagen draait om de 102e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Maar niet iedereen zit te wachten op dit evenement en de feesten eromheen. Speciaal voor die mensen zetten we voor komende week vier uitstapjes op een rij.

Dinsdag: expositie Eerste Wereldoorlog in Doornenburg

De Eerste Wereldoorlog eindigde honderd jaar geleden. Fort Pannerden werd in die periode bemand, maar omdat Nederland neutraal was werd er niet gevochten. Het fort in Doornenburg opende een week geleden een expositie, met speciale aandacht voor het gewone leven en voor het soldatenleven op het fort.

Woensdag: beklim de Gudulakerk in Lochem

Heb je wel eens een kerk beklommen? Nee? Dan is dit je kans! De Sint-Gudulakerk in Lochem is woensdag 18 juli open om beklommen te worden: na 172 treden zit je bovenin en heb je op 56 meter hoogte uitzicht over Lochem en omgeving. Klimmen kan van 10.30 tot 13.00 uur.

Donderdag: World Press Photo in Zutphen

World Press Photo laat al sinds 1955 de meest indrukwekkende nieuwsfoto’s van het jaar zien, voorafgaand aan de wedstrijd. In verschillende categorieën worden winnaars aangewezen. De tentoonstelling doet Zutphen aan, waar van 6 tot en met 29 juli ruim 160 foto's te zien zijn in de Walburgiskerk. De openingstijden verschillen per dag.

Vrijdag: zomeravondvissen in Emst

Vissen is van alle tijden en leeftijden. Op Gezinspark 't Smallert in Emst kun je vrijdag 20 juli van 17.00 tot 21.30 uur terecht voor het zomeravondvissen. Alle vijvers zijn geopend en het tarief is hetzelfde als overdag. Alles wat je vangt mag je meenemen naar huis. De tarieven verschillen en zijn te vinden op de website van 't Smallert.