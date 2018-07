Deel dit artikel:











Hoe laat is vanavond het vuurwerk in Nijmegen? Foto: ANP

NIJMEGEN - De zondagavond voor de Vierdaagse betekent in Nijmegen: vuurwerk. Onder de noemer Waal in Vlammen is aan het eind van de avond een vuurwerkshow die voor iedereen gratis te bekijken is.

Hoe laat begint het vuurwerk? Het vuurwerk begint rond 22.30 uur en het spektakel duurt alles bij elkaar ongeveer 20 minuten. Het vuurwerk wordt afgestoken aan de kant van Lent langs de Waal en vanaf een ponton in de rivier. Zijn die vuurpijlen niet slecht voor het milieu? De organisatie maakt al een aantal jaar gebruik van milieuvriendelijk vuurwerk. Op die manier moet worden voorkomen dat fijnstof in de lucht komt en zware metalen in de bodem en het water belanden. Ik woon niet in de buurt van Nijmegen, kan ik het vuurwerk ergens terugkijken? Jazeker, Omroep Gelderland is erbij. We nemen het vuurwerk op en plaatsen de beelden maandagochtend op de website en app, zodat je het nog eens kunt terugkijken. Is vuurwerk niet gevaarlijk met deze droogte? Het gras is in een ruime omgeving rond de afsteekplaats extra gemaaid, vertelt de organisatie. Ook is de afgelopen dagen extra gesproeid met water. De brandweer staat zoals elk jaar paraat. Zo zag het vuurwerk er vorig jaar uit: