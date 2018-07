Brand in keuken pannenkoekenhuis Erve Brooks

GELSELAAR - Bij pannenkoekenhuis Erve Brooks aan de Broekhuisdijk in Gelselaar is zondag brand uitgebroken. Rond 12.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Vier medewerkers ademden rook in en zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefden niet mee.

Volgens het pannenkoekenhuis was er een kleine brand in de keuken. De brandweer was met meerdere wagens aanwezig en uit Zutphen kwam een hoogwerker.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De Veiligheidsregio laat weten dat het mogelijk door de sierverlichting in het pannenkoekenhuis is gekomen. Die kan de gordijnen in brand hebben gezet.

Er is schade aan de bovenverdieping en het dak. Ook is er rookschade.