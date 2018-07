Fietsster geschept door oldtimer

ZELHEM - Een fietsster is zondag geschept door een oldtimer op de N316 van Doetinchem naar Zelhem. Dat gebeurde ter hoogte van de Wassinkbrinkweg. Ze raakte gewond.

Vermoedelijk is de fietsster overgestoken en heeft ze daarbij de auto over het hoofd gezien, aldus een videocorrespondent.

Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is onbekend. De traumaheli was ter plaatse voor medische assistentie.

De automobilist is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.