'Ik dacht: de hele toko brandt af', telefoon vat zomaar vlam in huis

Gert-Jan zit een week geleden in zijn stoel in de woonkamer, met zijn telefoon in de hand. Hij merkt dat het toestel steeds warmer wordt. 'Ik dacht 'dit is niet goed' en toen heb ik 'm hier op tafel gelegd. Daarna ben ik weggelopen. Vervolgens hoor ik iets, dus ik draai me om en zie een vlam van zeker een meter uit de telefoon komen. Ik raakte in paniek en wilde het huis uitrennen, het hele huis stond meteen onder de rook.'

Enorm geschrokken

Als Gert-Jan weer wat tot bedaren is gekomen ziet hij dat het vuur langzaam dooft. 'Beetje bij beetje werd het minder. Ik ben teruggelopen en heb het schrijfblok gepakt waar de telefoon op lag. Die heb ik in de wasbak gegooid', vertelt Gert-Jan. Hij zegt dat het in de woonkamer tot 's nachts stonk naar zijn verbrande telefoon. Hij is enorm geschrokken van wat hij heeft meegemaakt en realiseert zich wat er had kunnen gebeuren.

'Ik waarschuw anderen nu'

'Ik ben mensen nu echt aan het waarschuwen. Een week eerder zat mijn neefje nog met mijn telefoon te spelen. Je moet er toch niet aan denken dat een vlam van een meter in zijn gezicht komt? Of stel dat dit was gebeurd als ik de telefoon met Google Maps had gebruikt in de auto, terwijl ik 130 kilometer per uur reed. Of ik had 'm op de bank laten liggen, of naast m'n bed', aldus de geschrokken eigenaar.

Gert-Jan van Asch vertelt wat hem overkwam. De tekst gaat verder onder de video:

In Neede ging het een dag later mis toen de tablet 's nachts aan de oplader lag. De bewoonster aldaar had het apparaat op de bank laten liggen om op te laden. Toevallig passerende agenten hoorden het brandalarm afgaan en namen poolshoogte. Zij wisten de bewoonster tijdig uit de woning te krijgen, maar zagen het huis wel in vlammen opgaan. Gert-Jan van Asch is dankbaar dat hem dat leed bespaard is gebleven. 'Ik dacht: de hele toko brandt af. Je gaat er gewoon niet vanuit dat een telefoon ontploft. En in dit geval lag hij niet eens aan de oplader.'

Automatisch uitschakelen bij hitte

'Ja, de telefoon werd warm, maar hoeveel apparatuur wordt dat niet? Een dvd-speler, een laptop, een tablet. Al die dingen worden warm. Je gaat er niet vanuit dat er een vlam van een meter uitkomt. Wat ik maar wil zeggen: let gewoon op. Het ging zomaar spontaan', aldus Gert-Jan. Hij vraagt zich hardop af of fabrikanten hier niet iets mee moeten doen. Zijn geval is immers niet uniek. 'Als een telefoon zo warm wordt, moet-ie door de hitte eigenlijk automatisch uitschakelen.'

Zie ook: Opladen tablet oorzaak brand Neede