Eerste dag Vierdaagsefeesten drukker dan ooit

NIJMEGEN - De eerste dag van de Vierdaagsefeesten was drukker dan ooit. Dat meldt de organisatie. Er kwamen zaterdag zo'n 215.000 bezoekers naar de feesten rond de Nijmeegse Vierdaagse. Vorig jaar waren dat er 205.000.

Volgens de organisatie kwamen andere jaren op zaterdag het feest pas in de loop van de avond goed op gang. Nu kon je vroeg in de middag al over de hoofden lopen. Met het warme weer werd massaal de feesten bezocht.

De organisatie van de Vierdaagsefeesten krijgt dagelijks cijfers over het aantal bezoekers van de politie. De politie schat het aantal bezoekers op basis van camerabeelden.

's Avonds was het op veel locaties druk, zoals op het Faberplein, Waalkade, Grote Straat, Augustijnenstraat, De Kaaij, Festival op ’t Eiland en Grote Markt.

Gezien de weersverwachting denkt de organisatie dat het wel eens een drukbezochte editie van de Vierdaagsefeesten kan worden. Vorig jaar kwamen er meer dan 1,5 miljoen bezoekers in een week tijd.

