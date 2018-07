Zilver voor Suéla Ruitenga op EK BMX

SARRIANS - Ze werd vorige maand wereldkampioen BMX, maar op het EK moest Suéla Ruitenga genoegen nemen met zilver.

Daar was de 25-jarige Nijkerkse tevreden mee. Ze deed in het Franse Sarrians mee in de Challenge klasse op de 20 inch fiets. Daarin won ze alle drie manches tot de finale, waarin ze tweede werd.

Eigenlijk zou ze ook nog uitkomen op de Cruiser, de 24 inch fiets, maar daar zag Ruitenga vanaf. Ze heeft diabetes en het was niet verstandig om zo kort achter elkaar meerdere zware inspanningen te leveren. De BMX-ster neemt nu even vakantie na een pittige periode, waarin ze zowel op het WK, EK als NK in de medailles viel. In november vorig jaar kreeg ze van medici nog te horen dat ze beter niet meer aan topsport kon doen.

