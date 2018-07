Deel dit artikel:











Auto slaat over de kop en belandt in greppel in Oldebroek Foto: Stefan Verkerk / News United

OLDEBROEK - Angstige momenten voor een automobilist in Oldebroek. In de nacht van zaterdag op zondag sloeg hij op de Zuiderzeestraatweg tussen Oldebroek en Wezep over de kop met zijn voertuig. De wagen kwam uiteindelijk tot stilstand in een greppel.

De bestuurder van de Peugeot zat waarschijnlijk vermoeid achter het stuur. Hij had net enkele vrienden thuis gebracht en was zelf op weg naar huis, toen het op de Zuiderzeestraatweg mis ging. Een buurtbewoonster hoorde eerst twee klappen en daarna piepende remmen. De bestuurder kwam daarna met zijn voertuig in de greppel terecht. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel, maar kwam er zonder schrammen vanaf. Een blaastest wees uit dat hij niet gedronken had.