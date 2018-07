Deel dit artikel:











Taxipassagiers delen klappen uit na ongeluk Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - Taxipassagiers hebben in de nacht van zaterdag op zondag in Nijmegen klappen uitgedeeld nadat de taxi waarin zij zaten in botsing kwam met een personenauto. Dat meldt een videocorrespondent.

Het gebeurde op de Westkanaaldijk. Volgens de bestuurder van de personenauto viel de aanrijding mee. Maar de passagiers van de taxi zouden erg opgefokt geweest zijn. Zij grepen de bestuurder en zijn passagiers bij de keel en sloegen hen. Een inzittende kreeg meerdere klappen in zijn gezicht. Nadat de bestuurder van de auto 1-1-2 had gebeld, zou de taxichauffeur ervandoor zijn gegaan. Een van de passagiers van de personenauto had lichte verwondingen, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52