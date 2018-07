Zwarte Cross begint zondag eerder vanwege stof

LICHTENVOORDE - De droogte veroorzaakt veel stof op het terrein van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. De organisatie heeft daarom besloten het wedstrijdschema aan te passen.

De eerste wedstrijd op de crossbaan wordt al om 10.00 uur verreden. Dat is eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. De manche van de Dutch Masters of Motocross voor de 250cc-klasse staat allereerst op het programma.

'Eerst wordt het terrein grondig schoongemaakt en daarna besproeid met water. Door vroeg te beginnen zijn we er zeker van dat alle wedstrijden afgewerkt kunnen worden', vertelt Lotte Post van de Zwarte Cross.

Spookachtige sfeer

De stof op het terrein heeft ook mooie kanten. 'Het geeft een spookachtige sfeer. Het lijkt wel Burning Man in the dessert', zegt Post. Burning Man is een jaarlijks anarchistisch festival in de woestijn in Amerika.