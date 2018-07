Wanhopige eigenares Heideroosje: 'Bruls kom kijken, dit is geen drugscafé'

NIJMEGEN - Ze is wanhopig, Willy Leenders, de eigenares van Café Heideroosje, dat op gezag van de gemeente Nijmegen voor een jaar dicht moet.

'Dit is mijn faillissement. Ik ben een gebroken vrouw. Burgemeester Bruls, komt u alstublieft zelf kijken wat u mij aandoet. Dit is geen drugscafé. Ik ben anti-drugs.'

Inval politie

Op 10 mei was er een inval van de politie. Aanleiding was een undercover-actie daarvoor, waarbij een pseudo-aankoop van cocaïne werd gedaan. De eigenares van Heideroosje merkte sinds november vorig jaar dat er wat aan de hand was in haar café. 'Er klopte iets niet, maar de wijkagent zei dat er niks aan de hand was. Ik had toch het idee dat het met NEC te maken had. Dus ging ik daar een beetje afscheid van nemen. Er was teveel toiletbezoek. Ik zei tegen die jongens dat dit een wijkcafé is en dat dit niet kon. Neemt u maar een kijkje op de toiletten, wat ik gedaan heb. Maar ik kan toch niet van iedere klant de zakken nakijken.'

'In die elf jaar heb ik nooit bericht gehad dat er hier iets verkeerd was. Hadden ze dat maar wel gedaan, dan had ik antwoord kunnen geven. Denkt u nou echt dat ik een biljartvereniging, een dartvereniging en zelfs een bloemschikcursus hier had, terwijl er hier drugs gedeald werd? Never nooit niet. Bij de inval was ik er niet, een vriend van mij lag met hartproblemen in het ziekenhuis. Als ik had geweten, was ik hier geweest. Het ging om één persoon. Kende ik hem? Wat is kennen? Hij kwam hier. Ik doe er alles voor om dit uit te bannen. Ik heb maatregelen getroffen. Ik zet iedere week op Facebook dat NEC hier niet meer wordt uitgezonden.'

Bij de inval werd bij zeven bezoekers cocaïne aangetroffen. De stamgasten hebben er nooit wat van gemerkt. 'Dit komt keihard aan', zegt Patrick Hendriks van de biljartvereniging. 'Ik zie geen rare dingen. Ik ben hier een avondje gezellig uit, om een beetje te lachen en soms een beetje te huilen, dat kan hier ooit. Voor jong en oud, door elkaar heen. Ik heb hier zelfs nog nooit ruzie gezien. Ik heb mij hier nooit onveilig gevoeld. Ik ging hier altijd met een goed gevoel heen en met een nog beter gevoel weg.'

Willy Leenders kan het niet verkroppen als het café definitief moet sluiten. 'Nadat mijn man Theo overleed in 2007, kreeg ik geen uitkering, omdat ik wat eigen vermogen had. Dus wilde ik iets beginnen en toen kon ik Heideroosje overnemen. Mijn zoon Frank was toen getrouwd met Willeke. Ze zouden het dan overnemen. Maar Willeke is helaas gestorven aan kanker. We hebben het voortgezet, samen met een goede vriendin. Maar zij is ook overleden aan kanker. We hebben hier van heel wat mensen afscheid genomen, er zijn hier trouwfeesten geweest. Meneer Bruls, denkt u nou echt dat dit allemaal drugscriminelen waren? Komt u met mij praten, van mens tot mens.'