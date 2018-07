Motorrijder gewond bij botsing met paardentrailer Eibergen

HAAKSBERGEN - Bij Eibergen is een motorrijder gewond geraakt toen die op een paardentrailer knalde. Het ongeluk gebeurde zaterdagavond aan de Eibergsestraat, de oude N18.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Van de motor is vrijwel niets meer over. Het is onbekend hoe het met het slachtoffer gaat.

De Eibergsestraat was tussen de N315 en Eibergen afgesloten. De oude N18 wordt momenteel veel gebruikt door bezoekers aan de Zwarte Cross.