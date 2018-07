Na 28 jaar trouwe dienst is Ton in Wageningen 'uitgeblust'

WAGENINGEN - Helemaal in stijl met toeters en bellen heeft de brandweer Wageningen afscheid genomen van een van haar trouwste medewerkers. Na 28 jaar zei Ton Kok zijn collega's van het korps vaarwel.

Overdonderd was Ton toen hij en zijn familie eerder zaterdag bij zijn huis werd opgehaald door drie brandweerwagens. Op de kazerne werd de oudgediende van het korps van Wageningen onthaald door collega's met een afscheidsreceptie.

Een paar weken geleden beleefde Kok zijn laatste uitruk voor de brandweer Wageningen. Hij werd daarna door zijn collega's met een smoes naar het havenkantoor gelokt, waar een brandje in scene was gezet. Ton werd daar opgewacht door zijn collega's.

Hoewel de scheidend brandweerman met zoiets rekening had gehouden, was hij er onder de indruk en aangenaam verrast. 'Voor de stabiliteit die Ton 28 jaar lang in ons korps toevoegde hebben wij niets dan respect. We zullen hem dan ook gaan missen', zei de korpscommandant bij het afscheid.