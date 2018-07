Deel dit artikel:











Kinderen lopen hun eigen Nijmeegse Vierdaagse Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Zo'n 600 kinderen zijn zaterdag begonnen aan de Kidsloop in Nijmegen. De wandeltocht is bedoeld voor kinderen onder de 12 jaar, die nog te jong zijn om te mogen deelnemen aan de Vierdaagse. Het is een recordaantal.

Voor de vijfde keer wordt dit jaar de Kidsloop gehouden. Kinderen lopen vier dagen een rondje door het centrum van Nijmegen. Onderweg zijn er activiteiten voor ze georganiseerd. De wandeltocht is bedoeld om kinderen te laten bewegen en ze te laten kennismaken met de Vierdaagse. Besmet met Vierdaagse-virus Volgens Jort Sport, de 'marsleider' van de Kidsloop, raken de kleine deelnemers zo stiekem een beetje besmet met het Vierdaagse-virus. 'Het is kindvriendelijk, het is met een dansje en een braaf warming upje, het is allemaal heel onschuldig. Maar ze weten wel heel goed hoe de groten het doen. Je merkt echt dat die kids dat ook willen, ooit.' De Kidsloop is nog tot en met dinsdag. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52