Annemiek van Vleuten wilde op Zoncolan ook nog winnen

"Het klassement is belangrijker, maar ik wilde deze zo graag winnen. Als ik me zo goed voel. Ik was eigenlijk meer zenuwachtig voor het stuk voor de Zoncolan dan voor de Zoncolan zelf. Het was echt niet makkelijk. Ik wist wel waar ik mijn aanval moest plaatsen, ik wilde niet te vroeg gaan. Drie kilometers voor de finish."

Van Vleuten moet nu alleen de laatste etappe nog doorkomen. "Het wordt nog wel lastig. Maar we hebben de etappe verkend met de ploeg, dus het komt goed."