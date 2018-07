Deel dit artikel:











Veel gezweet op de Zwarte Cross? Dan ga je toch naar het zwembad! Telefoons kunnen opgeladen worden - Foto: Omroep Gelderland Het is druk bij zwembad Jaspers - Foto: Omroep Gelderland

WINTERSWIJK - Het is gezellig maar ook stoffig en smerig op de Zwarte Cross.....En al dat zweet en die vuiligheid kunnen wij wel wat mee, dachten ze bij Zwembad Jaspers in Winterswijk. De Zwarte Cross-bezoekers komen er graag even douchen en opfrissen.

Je haar droog föhnen is nog vrij normaal na en dagje zwemmen. Maar als mensen hun tandpasta meenemen zijn het geen vaste bezoekers. En al poetsend geeft een badgast dat ook meteen toe. 'Dit komt goed. Dat is zeker handig ja', zegt hij met een mond vol tandpasta, poetsend en douchend tegelijk. Zwembad Jaspers ligt in Winterswijk en vlakbij het enorme feestterrein. Het is dit weekend populair bij festivalgangers. Als Omroep Gelderland komt kijken, wordt de camera meteen gebruikt als spiegel zodat de coupe van dit weekend ook perfect blijft zitten. 'Effe zwemmen, effe afkoelen en 't katertje wegwerken', legt een bezoeker uit. Honderden tijdelijke klanten Per dag komen een paar honderd jongeren even slim gebruik maken van de faciliteiten. Voor dit ene weekend is daar nog een extra service bijgekomen. Want jongeren willen wel graag hun smartphone blijven gebruiken. Volgens Kiki du Moulin hebben zij de ideale klantentrekker bedacht. 'Als je op de camping staat bij de Zwarte Cross is je telefoon niet of moeilijk op te laden, dus zorgen wij voor allemaal stekkerdozen zodat de mensen hier hun telefoon en powerbanks kunnen opladen.' Ook morgen kunnen Zwarte Crossers hier te recht voor een frisse duik en douche. En dat kan dan tot 14.00 uur. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52