Ferdi Kadioglu vertrekt naar Fenerbahçe

NIJMEGEN - Ferdi Kadioglu verlaat NEC voor een avontuur bij Fenerbahçe. De Nijmeegse club bevestigt zaterdag dat de 18-jarige middenvelder aan de slag gaat in Turkije. Hij heeft daar voor vier jaar getekend.

Kadioglu werd vrijdagavond al met zijn ouders en zaakwaarnemer Joost Ebergen gespot op de luchthaven in Istanbul. Hij krijgt bij zijn nieuwe club te maken met Phillip Cocu als trainer. Die verliet PSV deze zomer voor de Turkse topclub. 'We zijn heel blij dat we een jonge en getalenteerde speler als Ferdi welkom kunnen heten in de Fenerbahçe-familie. Hij heeft veel potentie en ik voorzie mooie jaren voor hem', zegt Cocu over Kadioglu.

In augustus 2016 debuteerde Kadioglu onder toenmalig hoofdcoach Peter Hyballa in het eerste elftal van NEC. Hij speelde 70 wedstrijden en was daarin goed voor 12 doelpunten. De talentvolle middenvelder werd ook gelinkt aan Vitesse, maar vervolgt zijn loopbaan nu dus in de Turkse Süper Lig. Met de transfer van Kadioglu is naar schatting zo'n twee miljoen euro gemoeid.

Vijf man vertrokken

Kadioglu is de jongste doelpuntenmaker ooit van NEC, met 17 jaar en 23 dagen. Hij is al de vijfde speler die vertrekt uit De Goffert. Arnaut Groeneveld, Stefan Mauk, Wojciech Golla en Janio Bikel gingen hem voor. Daartegenover stond de komst van Gino Coutinho, Anass Achahbar, Josef Kvida, Tom Overtoom en Terry Lartey Sanniez.