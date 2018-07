Nijmeegse kroeg Heideroosje moet jaar dicht

NIJMEGEN - De Nijmeegse kroeg Heideroosje wordt op last van de gemeente een jaar gesloten.

Aanleiding is een politie-inval twee maanden geleden rond de wedstrijd Emmen-NEC, toen het café vol voetbalfans zat. Er werd bij een aantal bezoekers harddrugs gevonden. Nu is besloten dat Heideroosje een jaar de deuren moet sluiten. Eigenares Willy Leenders is er helemaal kapot van. Ze heeft een open brief op Facebook geplaatst:

Met tranen in mijn ogen schrijf ik deze brief, want ik moet vanaf 20 juli 2018 een jaar de deuren sluiten, van mijn levenswerk café Heideroosje. Dit besluit is genomen door de burgemeester van Nijmegen, in mijn ogen volledig onterecht en dit doet mij dan ook het meeste pijn.

Zoals iedereen weet, is er een tijdje geleden een politie inval geweest. Deze inval, met zeer veel machtsvertoon, was puur gericht op 1 persoon deze zou dealen vanuit het café. Noem mij naïef, maar ik ben niet op de hoogte van drugs en zie dat soort dingen gewoon niet gebeuren. Maar de gemeente Nijmegen verwijt mij nu dus, dat ik geen controle meer zou hebben over mijn eigen café. De gemeente noemt het nu zelfs een overlast café, dat terwijl ik in November 2017 een brief heb gezien, waarin duidelijk staat dat café Heideroosje GEEN overlast veroorzaakt. En ja daar hebben wij bewijs van!

Ik draai dit prachtige café 11 jaar en nog nooit heb ik problemen met politie of de gemeente gehad. Nu pakken ze mij dit af, wat zou betekenen dat ik op 68 jarige leeftijd een faillissement aan mijn broek krijg, ik vind dit zo oneerlijk en ben er ook echt helemaal kapot van.

Ik ga nog van alles proberen, via de media en de social media kanalen om dit omgedraaid te krijgen. Ik hoop dan ook van harte, dat mensen dit zoveel mogelijk delen en dat er iemand genoeg juridische kennis heeft om samen met ons te strijden tegen dit onrecht. Laten we onze kennis en krachten bundelen, maar vooral onze koppen erbij houden.

Eind vorig jaar werd Heideroosje door FOX Sports nog uitgeroepen tot leukste voetbalcafé van Gelderland.

