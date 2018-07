Deel dit artikel:











Tennisster Schoofs strandt tegen tiener in halve finale Foto: Pexels

VERSMOLD - Tennisster Bibiane Schoofs uit Ede is er niet in geslaagd de finale van het ITF-tennistoernooi in Versmold te bereiken. In de halve eindstrijd verloor Schoofs in Duitsland van de Servische tiener Olga Danilovic.

Schoofs was als zesde geplaatst voor het tennistoernooi in Versmold, maar was niet opgewassen tegen de zeventienjarige Servische. Die had twee sets nodig om Schoofs te kloppen: 6-1 en 6-3. Voor Schoofs was het haar tweede halve finale dit jaar, nadat ze in april ook tot de laatste vier reikte in Santa Margherita di Pula in Italië. Daar boog ze het hoofd voor de Française Myrtille Georges.