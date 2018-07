Burgemeester Lingewaard: Bemmel nog dit weekend asbest-vrij

BEMMEL - Het asbest dat vrij is gekomen bij een brand in Bemmel wordt nog dit weekend opgeruimd. Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Lingewaard heeft daar toe opdracht gegeven aan een saneerder.

De brand brak vrijdagavond uit in een schuur bij een huis aan de Doctor Bouwdijk Bastiaansestraat. Niemand raakte gewond. De bewoners werden tijdelijk ergens anders ondergebracht, net als de directe buren.

Schuurmans besloot zaterdagochtend in overleg met de woningcorporatie gelijk over te gaan tot het verwijderen van de asbest. Reden is de aanhoudende hitte. De burgemeester wil ook voorkomen dat het kankerverwekkende spul verder wordt verspreid.

Het asbest is in de achtertuinen van tien huizen terechtgekomen. 'Daardoor mogen deze bewoners tijdelijk alleen via de voorzijde hun huis verlaten, ramen en deuren moeten ze dichthouden', vertelt Schuurmans.

Verzekeraars werken niet

'De verzekeraars werken niet in het weekend. Daardoor zou pas maandag met ze contact gelegd kunnen worden en dinsdag zou dan de sanering volgen. Dat duurt mij te lang.' Volgens Schuurmans is de kans op verdere verspreiding van het asbest te groot.

De burgemeester verwacht dat de sanering zondag is afgerond. Schuurmans denkt dat de bewoners van het huis naast de schuur en de directe buren zaterdag alweer naar huis kunnen.