Man uit Tiel treft ongewenst duo met vreemde spullen aan in pand Foto: ANP

TIEL - Een man in Tiel trof vrijdag twee onbekenden aan in een pand dat hij aan het verbouwen is. Het duo is overgedragen aan de politie.

Het ging om een 37-jarige vrouw en 29-jarige man die beiden geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Ze verbleven al enkele dagen zonder toestemming in de woning van de man aan de Papesteeg. De politie heeft de twee verdachten meegenomen en ingesloten voor verhoor. Ze waren in bezit van enkele spullen die mogelijk gestolen zijn. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52