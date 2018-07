Populaire oud-burgemeester opent 'eigen' topsporthal in Ede

EDE - Oud-burgemeester Cees van der Knaap van Ede heeft zaterdag de topsporthal die zijn naam draagt officieel geopend. In het bijzijn van zijn opvolger René Verhulst plaatste Van der Knaap de laatste steen in het gebouw aan de Zandlaan.

De bouw van de topsporthal duurde ruim een jaar. De bedoeling is dat studenten van het Dulon College (voorheen ROC A12) er terechtkunnen, evenals sportverenigingen en individuele sporters. Zaterdag wordt de eerste wedstrijd er al gespeeld op het EK volleybal voor jongens tot 20 jaar. In de nieuwe Van der Knaaphal is ruimte voor 1100 toeschouwers.

Populaire burgemeester

Van der Knaap was van 2008 tot 2017 burgemeester in Ede en nam vorig jaar afscheid, toen hij drie jaar op weg was in zijn tweede termijn. De Edese raad had hem graag willen behouden. In het bijzijn van honderden mensen nam de voormalig CDA-staatssecretaris van Defensie toen veel cadeaus én een koninklijke onderscheiding in ontvangst.

Hij legde zelf de basis voor de komst van een nieuwe topsporthal. Als afscheidscadeau liet het college vorig jaar weten dat de hal de naam van de scheidend burgemeester zou gaan dragen. Jan Markink (gedeputeerde van de provincie Gelderland), de Edese wethouder Peter de Pater en voormalig wethouder Johan Weijland woonden de opening van de Van der Knaaphal zaterdag bij.