Hoekman ziet af van Qatar: zou voelen als leven met enkelband

NIJMEGEN - Danny Hoekman zou aan de slag gaan als trainer in Qatar, maar daar ziet de Nijmegenaar vanaf.

Hij had een akkoord met Al Markihya Doha voor komend seizoen, maar de voormalige linksbuiten heeft een andere beslissing genomen. "Ik krijg geen permanente uitreisvisum, alleen mondeling maar niet keihard op papier. En dat zou ik voor 1 juli krijgen. Ik heb dus besloten om lekker in Nederland te blijven. Ik krijg het er benauwd van dat ik telkens toestemming moet vragen via de club en de de autoriteiten om het land te mogen verlaten."

Enkelband

"Vergelijk het met Jack de Gier bij NEC. Hij zou dan eerst langs Wilco van Schaik moeten voor een handtekening voor permissie. En bij terugkomst begint het riedeltje weer opnieuw. Ik heb de Nederlandse ambassade gesproken: het is de wet. Leuk, maar niet voor mij. Vrijheid is voor mij rijkdom, ondanks het megasalaris. In dit geval maakt geld mij ongelukkig. Ik zou dan het gevoel hebben dat ik met een enkelband leef. Daar trap ik niet meer in. Voor geen goud."

De 53-jarige Hoekman kende ondanks een gecompliceerde knieblessure een mooie carrière bij onder meer NEC, Roda JC, ADO Den Haag en Manchester City. Als trainer werkte hij vooral in het buitenland en in 2016 was hij enkele maanden technisch manager bij NEC.