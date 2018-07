Van Vleuten wint in het roze op loodzware Zoncolan

ARNHEM - Annemiek van Vleuten heeft een grote stap gezet richting de eindzege in de Giro Rosa.

De 35-jarige Wageningse versterkte in de negende etappe met een zege haar roze trui op de Zoncolan, een klim met aan het begin de tekst La Porta dell'inferno, de poort naar de hel. Het gemiddelde is meer dan 10 procent over 10 kilometer.

Ze reed weg met de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman. Het duo pakte al snel meer dan een minuut voorsprong. Ruim twee kilometer onder de top demarreerde Van Vleuten en solo reed ze naar de top en won vol overtuiging in de roze trui.

Morgen is de laatste etappe. Die is niet echt heel pittig, maar toch nog wel verraderlijk met wat klimwerk. Ze heeft in het algemeen klassement meer dan drie minuten voorsprong op Moolman.