Tankstation in Zutphen weer open na brand, helft van pompen buiten werking

De bestuurder liep tweede- en derdegraads brandwonden op en werd naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer wist de vlammen te doven. Zaterdag zijn de gevolgen van de brand nog duidelijk zichtbaar. Drie van de zes pompen zijn buiten werking en worden op een later moment gerepareerd.

Volop vragen

De klanten die zaterdag langskomen bij De Haan vragen volop naar de gebeurtenissen van een dag eerder. 'Je kunt het nog goed zien, dus het valt mensen op. Veel klanten weten door het nieuws wel wat er gisteren gebeurd is, maar er zijn er ook veel bij die vragen wat er allemaal gebeurd is', vertelt medewerkster Judy Ann. 'Ze vinden het erg heftig om te horen dat er brand is geweest.'

Beelden van de brand van vrijdag. De tekst gaat verder onder de foto:

Haar collega, die vrijdag dienst had toen de brand uitbrak, is deze zaterdag niet aan het werk. 'Ze was sowieso vrij vandaag. Ze is er wel erg van geschrokken', zegt Judy Ann.

Voor de rest lijkt het in alle opzichten een gewone dag te worden. Het tankstation opende om 7.00 uur zijn deuren en hoewel de helft van de pompen dus niet beschikbaar is, blijven de klanten niet weg.

Vanwege de gasuitstroom werd vrijdag voor de zekerheid een naastgelegen appartementencomplex ontruimd. Dat ging om enkele tientallen gezinnen. Zij konden dezelfde dag nog terug naar hun woningen.

