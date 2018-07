Gerrit verricht heldendaad: hij voorkomt een crash op de snelweg

De jonge bestuurder, door Gerrit begin twintig geschat, ligt met zijn hoofd op het stuur en klemt zijn armen eromheen. Hij maakt schokkende bewegingen. Gerrit twijfelt geen moment en grijpt in.

'Ik heb hem klemgereden'

Gerrit: 'Om te voorkomen dat hij weer terug op de weg zou komen, ben ik half over de derde rijstrook gaan rijden en heb hem toen klemgereden door met behulp van mijn BE-combinatie (wagen met oplegger) direct haaks de eerste twee rijstroken af te sluiten. Helaas ging dat niet zonder schade aan het busje van de jongen, maar het gevaar was gelukkig geweken.'

Sharon van Gils slaat alles van dichtbij gade. Ze is vrijdagmiddag met haar drie kinderen Cheryl (19), Dwayne (17) en Hayley (14) onderweg van haar woonplaats Zoetermeer naar de Zwarte Cross in Lichtenvoorde en ziet hoe Gerrit het witte busje 'aan het drukken is'. 'Het busje reed op de rechter rijstrook en ik besloot er op de vluchtstrook naast te gaan rijden, zodat ik de bestuurder kon zien.'

Schuddend op het stuur

'De jongen lag schuddend op het stuur en ik schrok me rot', vertelt Sharon. Ze vermoedt dat de jongen een epileptische aanval heeft en gaat weer achter het busje rijden. Dan besluiten twee van haar drie kinderen plots uit de auto te stappen en naar het busje te rennen. 'Ze probeerden de deuren te openen, maar alles zat op slot. Toen zijn ze gaan gillen en hebben ze op de deuren en ramen geslagen, in de hoop dat de bestuurder weer bij bewustzijn zou raken.'

Dat laatste gebeurt ook. De bestuurder weet de auto tot stilstand te brengen en de deuren te openen. Daarna zakt hij weer weg. 'Ik riep naar mijn zoon Kijk in de tas, kijk in de tas, daar moeten medicijnen liggen. We zagen een epipen liggen en toen vermoedde ik dat hij suiker had. Ik zag ook een blikje cola en wat energiesnoepjes liggen, dus dat kon niet missen. Toen hij weer bij kennis was riep hij gelijk dat hij diabetes had.'

Foto: Gerrit Staal

'Hij reed nog maar 30 kilometer per uur op de snelweg'

Gerrit heeft het busje inmiddels ook zien stoppen. Net op tijd, want op een gegeven moment rijdt de bestuurder nog maar 30 kilometer per uur. 'Als hij dan van de tweede naar de derde rijbaan gegaan zou zijn, dan was het hem misschien wel fataal geworden', zegt Gerrit.

Gerrit belt direct 112 en de ambulance is er binnen 10 minuten. De politie en Rijkswaterstaat rukken ook uit.

Te lage suikerwaarde

De jongen blijkt, zoals Sharon en haar kinderen al vermoedden, onwel te zijn geworden door een te lage suikerwaarde van 1.8 mmol/L. Normale waarden liggen tussen de 4 en de 6 mmol/L. 'Ik gaf hem een hand, maar hij reageerde traag', vertelt Gerrit. 'Het landde niet. De jongen had echt tijd nodig om bij te komen en heeft flink wat krentenbollen naar binnen gewerkt om zijn suiker weer op peil te krijgen. Na een uur moest ik helaas weg en heb ik hem niet meer echt gesproken.'

De politie weet niet hoe het met de jongen gaat. Datzelfde geldt voor Sharon en haar kinderen. De bestuurder vertelde hen wel dat hij vanaf zijn derde jaar diabetes heeft en voordat hij ging rijden had geprikt en gegeten om zijn suiker op peil te houden. 'Hij was echt in paniek en snapte niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hij vroeg of hij mensen pijn had gedaan.'

Met een sisser afgelopen

Gelukkig is het allemaal met een sisser afgelopen, dankzij de actie van Gerrit en de hulp van Sharon en haar kinderen. Sharon benadrukt dat de jongen haar inziens goed gehandeld heeft. 'Hij heeft tijdens zijn aanval zijn auto naar de vangrail gestuurd en andere mensen willen beschermen. Hij heeft geprikt en gegeten voor dat hij wegging. Mogelijk heeft de warmte, want het was bijna 30 graden, roet in het eten gegooid?'

Bastiaan de Galan is internist en diabetoloog in het Radboudumc in Nijmegen. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar diabetes. De Galan benadrukt dat iedere kwestie verschillend is, maar dat bij de bestuurder de suikerspiegel waarschijnlijk snel omlaaggegaan is. Dat kan door de warmte komen. 'Het was erg warm vrijdag, dan is de huid minder goed doorbloed en dat neemt het bloed de insuline sneller op dan anders. Daarmee gaat de spiegel ook sneller omlaag. De warmte kan hebben bijgedragen aan de situatie, of de energie van de bestuurder kan snel omlaaggegaan zijn door het autorijden. Een kwart van de mensen met diabetes type- ontdekt ook te laat of helemaal niet dat er een aanval gaande is.'