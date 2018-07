Okko heeft zijn Twingo weer terug na concert Eminem: 'Ineens zagen we 'm staan'

NIJMEGEN - Okko Kuik uit Utrecht heeft zijn verloren gewaande Twingo weer teruggevonden. Donderdagavond bezocht hij samen met een vriend het concert van rapper Eminem in Nijmegen. Na afloop wist hij niet meer waar hij zijn auto had neergezet, maar zaterdagochtend vond hij 'm weer.

Na aankomst in Nijmegen parkeerde Okko zijn Renault Twingo 'in de buurt' van het Centraal Station. Daarna liep hij met een vriend meteen de stoet fans achterna op weg naar het Goffertpark. Toen hij rond twaalven terugkwam van het concert had hij geen idee waar hij zijn auto had neergezet. Na een lange zoektocht gaf hij het op, maar zaterdag hervatte hij zijn poging.

En met succes, want na enkele uren rondlopen vond hij zijn voertuig aan de Weg door Jonkerbos. 'We liepen langs die weg en zagen 'm ineens staan. Dáár was hij dus', aldus een opgeluchte Okko, die nu weer gewoon de beschikking heeft over zijn auto.