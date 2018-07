VIDEO: Schoorsteen oude glasfabriek Tiel spectaculair naar beneden

Rond 7.30 uur werd de schoorsteen neergehaald. Daarvoor moest nog een laatste zetje worden gegeven met een kraan.

Kijk hier naar de beelden:

Het was de bedoeling dat de toren door een chemische reactie om zo gaan, maar dat lukte niet. Iets waar vooraf al rekening mee werd gehouden door sloopbedrijf Lek Sloopwerken. Eigenaar Maarten Lek van het bedrijf zegt dat daarom de kraan al voor de zekerheid aanwezig was. Het liefst had het bedrijf explosieven gebruikt, maar daarvoor kreeg het geen toestemming.

Het alternatief met chemische middelen en uiteindelijk hulp van de kraan was het beste alternatief. Ondanks dat de kraan dichtbij de omvallende schoorsteen stond, was het wel veilig. Omdat de andere kant van de schoorsteen met metaal verankerd was, kon de hoge toren nooit in de richting van de kraan vallen, aldus Lek.