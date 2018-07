Nijmeegse artiesten op scherp voor derde NAF bij Vierdaagsefeesten

NIJMEGEN - Ze hebben jaren moeten vechten voor een plek tijdens de Vierdaagsefeesten, maar het Nimweegs Artiesten Festival is inmiddels een begrip geworden.

Het is de derde editie. Het NAF is ontstaan uit onvrede over het gebrek aan een podium voor artiesten uit Nijmegen tijdens de Vierdaagsefeesten. In 2016 werd het initiatief daartoe genomen en betraden zo'n 25 Nijmeegse artiesten het podium op Plein 44. Vorig jaar was de tweede editie en nu staat het NAF ingepland voor zondagmiddag. Het begint om 13.00 uur.

Op het podium staan onder meer Dave van Well, Gordon de Kiefte, de Knippings, Ancora, Mary Jager, Duo Kadoo, The Old Sunstream en Sieneke, voormalig deelnemer aan het Eurovisie Songfestival. Zondagavond op TV Gelderland wordt er aandacht besteed aan het festival. Er is dit jaar ook al een speciaal NAF-anthem, gezongen door Bert Kabelaar:

