VIDEO: Opladen tablet oorzaak brand Neede Foto: Omroep Gelderland

NEEDE - De brand in een woning aan de Hoge Blik in Neede eerder deze week is ontstaan doordat een tablet werd opgeladen. Dat meldt de brandweer.

De tablet lag op de bank, zegt de brandweer. Om wat voor merk het gaat, weet de woordvoerder niet. Ook is niet duidelijk of de originele lader is gebruikt. Tips van de brandweer: zo laad je veilig op. De bewoonster werd naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze rook had ingeademd. Haar woning is onbewoonbaar verklaard. Dat geldt ook voor twee naastgelegen woningen. Brand bij toeval ontdekt De politie ontdekte de brand in de nacht van maandag op dinsdag bij toeval. Agenten waren in de buurt voor een andere melding en hoorden het brandalarm afgaan. Ze konden de bewoonster op tijd uit de woning halen. Zie ook: Drie woningen in Neede onbewoonbaar na brand Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52