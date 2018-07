Auto's door brand verwoest in Tiel en Eerbeek

TIEL - Twee auto's in Tiel en Eerbeek zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag door brand verwoest.

In Tiel ging een auto aan de Piet Mondriaanstraat in vlammen op. De Opel is helemaal uitgebrand. Een auto ertegenover liep ook schade op.

In Eerbeek stond een auto aan de Veldkantweg in brand. Toen de brandweer aankwam, was het vuur al overgeslagen naar een busje van een kinderdagverblijf. De auto is volledig verwoest, het busje liep veel schade op.

Het is in beide gevallen niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.