Vrouw mishandeld in Hattemerbroek; omstanders houden man aan

HATTEMERBROEK - Een man heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw mishandeld in Hattemerbroek.

De politie meldt op Twitter dat omstanders ingrepen en de man vasthielden tot agenten er waren.

De vrouw raakte gewond. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Ook meldt de politie niet waar de mishandeling in Hattemerbroek plaatsvond.